مسرور بارزاني يجري زيارة رسمية الى تركيا

2019/10/28 | 13:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ من المقرر ان يجري رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني نهاية الاسبوع الجاري زيارة رسمية الى تركيا.

وذكرت وسائل اعلام تركية ان بارزاني سيزور تركيا يوم الخميس حيث من المنتظر ان يلتقي خلالها رئيس البلاد رجب طيب أردوغان.

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