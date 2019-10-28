الشورى السعودي يوافق على الحماية المتبادلة للاستثمارات مع العراق

2019/10/28 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز ـ بغداد

وافق مجلس الشورى السعودي، الاثنين، على مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.

وجرى توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار، بين السعودية والعراق خلال زيارة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي للسعودية في نيسان 2019.

وقعها من الجانب السعودي وزير التجارة والاستثمار ماجد بن عبدالله القصبي، ومن الجانب العراقي رئيس هيئة الاستثمار الوطني سامي الاعرجي.

ووافق مجلس الوزراء على الاتفاقية في أيار الماضي؛ وناقشها مجلس النواب في أيلول الماضي.

ووافق مجلس الشورى السعودي، وفقا لتغريدات له بموقع التواصل- تويتر، على مشروع مذكرة تفاهم بين الحكومة السعودية وحكومة العراق للتعاون في مجال النقل البحري، ومشروع مذكرة تفاهم لتنظيم عملية نقل الركاب والبضائع على الطرق البرية بين وزارة النقل في المملكة ووزارة النقل العراقية.

وبدأت منذ قليل أعمال جلسة المجلس العادية الثالثة والستين برئاسة رئيس المجلس عبدالله آل الشيخ.

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