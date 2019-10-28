المرجع الخالصي يستنكر قتل المتظاهرين ويدعو المواطنين إلى مشاركة أوسع

2019/10/28 | 13:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

استنكر المرجع الديني جواد الخالصي، اليوم الاثنين، عمليات قتل المتظاهرين، فيما دعا إلى إسناد الجماهير والتحاق المواطنين بمسيرة التظاهر في ساحة التحرير في بغداد وغيرها في باقي المحافظات.

وقال الخالصي في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، :"أكدنا بعد الجمعة الدامية؛ أن كل جريمة جديدة ضد أبناء الشعب ستُعقّد طرق الوصول إلى حلول سليمة تجنّب البلد مخاطر الفتنة المستجدة، والحروب الأضيق من الطائفية، ولكننا وجدنا ان العلاج في الجمعة الأخيرة رفع عدد الشهداء والمصابين، مما يعني ان المسؤولين اما انهم لا يريدون الحلول لأنها تهدد أحلامهم المريضة، أو انهم مكبلون بالمشروع الذي جاء بهم إلى الحكم لتدمير العراق ومنع نهضة الأمة".

وأضاف أنه "يجب أن توضع خطة عملية للخلاص من هذا الوضع؛ تبدأ باستنكار جرائم إراقة الدم بكل أشكالها ومسببيها، وتحميل الجهات الرسمية المسؤولية الأولى لفشلهم في إيقاف العنف الذي تمارسه الجهات الأمنية أو المندسون بين أفرادها، وقمع المتظاهرين والمحتجين العزل المحقين في مطالبهم المشـروعة الداعية إلى استعادة وطنهم العراق العزيز من خلال انهاء الفساد وكل آثار وافرازات الاحتلال، وعدم القدرة على توضيح ملابسات الأحداث في تحقيق مهني نزيه".وأوضح الخالصي، أنه "لأجل استنكار الجرائم المتعاقبة، والوقوف مع المظلومين، والتأكيد على حق الشعب بالمطالبة بحقه المهضوم، يجب إسناد الجماهير بخطوات عملية تبدأ بإعلان الحداد العام على ضحايانا، والتحاق المواطنين بمسيرة التظاهر والاضطرابات في كل أماكن الاحتجاج؛ خصوصاً صلوات الجمعة، وفي باقي مراكز الاضرابات المعروفة كساحة التحرير في بغداد، وغيرها في باقي المحافظات".

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