الاتحاد العام لنقابات العمال ينظم اعتصاماً ويضم صوته للمتظاهرين

2019/10/28 | 13:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق، اليوم الاثنين، اعتصامه ووقوفه مع المتظاهرين ومطالبهم المشروعة.

وقال رئيس الاتحاد ونائب الامين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ستار دنبوس براك، في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، إن "الاتحاد يعلن اعتصامه ووقوفه مع المتظاهرين ويؤيد مطالبهم المشروعة، مؤكدا على مطالبه التي كان دائما يسعى الى تحقيقها في العيش الكريم لعمال العراق الاشاوس والتي لا نتنازل عنها ونلزم الجهات التنفيذية بتحقيقها فورا فورا فورا".وأضاف براك، أن "المطالب تتمثل في ايجاد فرص عمل للعاطلين وتفعيل ودعم الصناعة الوطنية، وتشجيع المنتج الوطني بتحجيم الاستيراد الاجنبي وخاصة المواد المتماثلة".وشدد على "رفع الحد الادنى لأجور العامل العراقي وتعديل رواتب المتقاعدين وخاصة بما يتلاءم مع ما قدموه من خدمة جليلة لبناء وطنهم، مطالبا في ذات الوقت اصدار قانون موحد اسوة بإخوانهم موظفي الدولة".ودعا براك، الى "اجراء التعديلات المطلوبة في العديد من فقرات الدستور، مؤكدا على وضع خطط شاملة لإنقاذ الواقع الزراعي لتوفير جميع مقومات الانتاج الزراعي واستغلال تلك المقومات لدعم الاقتصاد الوطني كون الزراعة نفط دائم".

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