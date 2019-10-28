غسان صابور - كفا... كفا خنفشاريات وعنتريات فارغة...

2019/10/28 | 13:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #غسان_صابور كــفــا...كفا خنفشاريات وعنتريات فارغة...عن الفيسبوكي الإعلامي أسامة رمضان..ناقلا آخر تصريح لوليد المعلم :#فتح النار على الجميع وزير خارجية الجمهورية العربية السورية (نعم) بومبيو كاذب..وسنجبر الأمريكيين والفرنسيين على الخروج من سوريا...وأراضي (قــســد) يجب أن تعود لسيطرتنا...والجامعة العربية أن تـأتـي إلـيـنـا لتصبح عربية...شارك ليفهم العالم من هم السوريون#...ــ وهذا جواب......

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