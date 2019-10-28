ضياء الشكرجي - الرد على الشبهات المثارة على الاحتجاجات

2019/10/28 | 13:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ضياء_الشكرجي لا يهمنا ما تثيره القوى السياسية المعادية للجماهير، والموالية لنظام ولاية الفقيه، والمتمسكة بالسلطة والامتيازات، وإنما يهمنا ما تنبعث من شبهات عند القليلين أو الكثيرين من عامة الناس من غير المشاركين في الاحتجاجات.وهذه الشبهات انبعثت إما من خلال إعلام القوى المتضررة من الاحتجاجات، وإما من خلال بعض الممارسات غير المقبولة، من ذوي الوعي السياسي والاجتماعي الواطئ وغير المنضبطين من الذين يشاركون في......

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