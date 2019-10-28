متظاهرون يغلقون مجلس قضاء السنية بمحافظة الديوانية

2019/10/28 | 13:37

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المتظاهرون يغلقون مجلس قضاء السنية بمحافظة الديوانية

يتبع.



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بغداد اليوم-بغداد

نفت محافظة بغداد، الإثنين (28 تشرين الأول 2019) ما تم تداولها عن إصدار قائمة باعفاء عدد من ادارات المدارس بسبب سماحهم لخروج الطلبة والمشاركة في التظاهرات.

وأوضحت المحافظة في بيان لها، ان "المحافظ محمد جابر العطا تجو

بغداد اليوم- بغداد

أكد النائب عن تحالف "سائرون" غايب العميري، الاثنين (28 تشرين الأول 2019)، إن استقالة نواب تحالفه "جاهزة".

وقال النائب في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "استقالة نواب سائرون جاهزة ورهن إشارة المرجعية الإ

بغداد اليوم - بغداد

وجه محافظ بغداد محمد جابر العطا، الاثنين، مديري تربيات بغداد إلى تسليم قوائم المتقدمين للتعيينات لغرض المصادقة عليها.

وبحسب بيان للمحافظة، فان "المحافظ شدد خلال اجتماع موسع عقده في ديوان المحافظة بحضور اعضاء مجلس محافظة

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