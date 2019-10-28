محافظ بغداد: أي تعطيل للدوام سينعكس سلبا على العملية التربوية والمسيرة التعليمية للطلبة

2019/10/28 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت محافظة بغداد، اليوم الاثنين، ما تم تداولها عن إصدار قائمة باعفاء عددًا من ادارات المدارس بسبب سماحهم لخروج الطلبة والمشاركة في التظاهرات.

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