بعد حظر التجوال.. تقليص الدوام الرسمي في كربلاء

2019/10/28 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وجه محافظ كربلاء نصيف الخطابي، بتقليص الدوام الرسمي لجميع المؤسسات الحكومية إلى الساعة ٢ ظهراً.

وعزا بيان لمكتبه تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه التوجيه "من أجل الوقوف على أمن المحافظة ومن خلال اجتماع اللجنة الامنية العليا في المحافظة".وأضاف انه "تقرر فرض حظر تجوال جزئي للطوق الثالث ويبدأ من الساعة الثالثة والى اشعار اخر وسيتم اطلاع كافة الاعلاميين والقنوات الفضائية في حال تحديد موعد رفع حظر التجوال".وتابع "كما تم تحديد ساحة التظاهر السلمي للوقت الحالي في فلكة التربية ولا يسمح بأي مكان آخر".



وكانت الحكومة المحلية في كربلاء أعلنت اليوم حظراً للتجوال في كربلاء إلى إشعار آخر بعد خروج تظاهرات شعبي غاضبة في الموقع.انتهى

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