نقابة المعلمين ترضخ اخيراً لضغوط الطلبة : اعلان الإضراب العام

2019/10/28 | 13:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اعلنت نقابة المعلمين العراقيين اضراباً عن الدوام الرسمي بعموم البلاد دعما لمطالب المتظاهرين.وذكر بيان للنقابة تلقت “يس عراق” نسخة منه، ان ” اجتماعا لفروع النقابة جرى، ناقشوا فيه التطورات في البلاد من الحركة الاحتجاجية”، مبينا ان ” المجتمعين اعلنوا اضراباً عن الدوام الرسمي في عموم محافظات العراق ولمدة اربعة ايام من […]

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