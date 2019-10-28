اتش.اس.بي.سي يدفع الأسهم الأوروبية للهبوط

2019/10/28 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت الأسهم الأوروبية يوم الاثنين مع توقعات متشائمة للأرباح من بنك اتش.اس.بي.سي فاقت أثر مكاسب أعقبت تطورات إيجابية في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين وأخرى متعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

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