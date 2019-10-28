شادي الشماوي - الشيلي : في مواجهة القمع الحكومي العنيف ، تجبر الإحتجاجات الجماهيريّة الرئيس على إقالة الحكومة و التشديد من منع الجولان ليلا

2019/10/28 | 14:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #شادي_الشماوي جريدة " الثورة " عدد 619 ، 28 أكتوبر 2019https://revcom.us/a/619/chile-mass-protests-force-president-to-oust-cabinet-lift-curfew-en.htmlيوم الجمعة 25 أكتوبر ، إحتلّ أكثر من مليون شخص شوارع سنتياغو – عاصمة الشيلي – متظاهرين ضد حكومة الرئيس سبستيان بنيارا .و يمثّل عدد المحتجّين أكثر من 5 بالمائة من جمل سكّان البلاد .و قد نُظّمت أيضا إحتجاجات في فلبراييسو ( مائة ألف شخص ) و في غيرها من ......

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