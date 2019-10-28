نائب يدعو الأحزاب الى ترك جميع المناصب وتسليمها للمتظاهرين

2019/10/28 | 14:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادقال النائب المستقل كاظم الصيادي، اليوم الاثنين، ان العراق امام مفصلين اما الدولة او ضياعها نحن مع التظاهر السلمي، فيما دعا الاحزاب الى ان تترك جميع المناصب من درجة مدير عام فما فرق وان تكون تحت تصرف الشعب والمتظاهرين .

واوضح الصيادي في تصريح خص به “كلكامش برس”، ان الكتل السياسية ورؤسائها كانوا بعيدين عن المشهد العراقي وعن الجوع والفقر وعن احتياجات الشعب، داعيا اعضاء مجلس النواب تحمل مسؤولياتهم لانهم ممثلين الشعب العراقي وطالبنا بتعديل الدستور وتطبيق القوانين “.

وتابع، انه” يجب ان تقدم ورقة اصلاح حقيقية تتطابق مع الدستور بعد تغيره ، داعيا ” اعضاء كجلس النواب الحضور الى الجلسة ليكون الصوت الحقيقي للشارع العراقي “.

وطالب الصيادي ” مجلس النواب الشروع الى اقالة الحكومة وقبل ذلك الاتفاق على من يكون رئيس الوزراء لان هناك من يحاول استغلال المظاهرات وتمرير رئاسة الوزراء ، مشددا على ضرورة عدم استلام اي منصب ممن استلموا مناصب سابقة “.

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