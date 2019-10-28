الاتحاد العام لنقابات العمال يدعو كوادره كافة الى التوجه للتظاهرات

2019/10/28 | 14:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداددعا الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق، اليوم الاثنين، الكوادر النقابية للتوجه إلى ساحة التحرير للمشاركة بالتظاهرات.

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