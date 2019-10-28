حيدر الملا يعلق على صدور أمر قبض بحقه

2019/10/28 | 14:08

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بغداد اليوم- بغداد

علق عضو مجلس النواب السابق، حيدر الملا، الاثنين (28 تشرين الأول 2019)، على صدور أمر قبض بحقه بتهمة "التحريض".

وقال الملا في تصريح وزعه على عدد من الإعلاميين: "استغرب صدور مذكرة قبض على لقاء تلفزيوني...



لست وحدي من دعم مطالب المتظاهرين واستنكر القناص الذي قتلهم".

وأضاف، أن "سياسة تكميم الأفواه انحراف كبير في مسيرة العملية السياسية".

وأفاد مصدر مطلع، الاثنين (29 تشرين الأول 2019)، بصدور مذكرة قبض بحق النائب السابق، حيدر الملا، بتهمة التحريض على التظاهر.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مذكرة قبض صدرت بحق النائب السابق حيدر الملا، بتهمة التحريض على التظاهر والدعوة لإجراء تغييرات في النظام".

وبالتزامن مع ذلك، قال مصدر قضائي، إن "محكمة تحقيق الرصافة أصدرت مذكرة قبض بحق عضو مجلس النواب السابق حيدر الملا عن اتهام الأمن الوطني باتهامات خالية من الأدلة تشكل تحريضاً على مؤسسات الدولة الدستورية والقانونية".

وظهر الملا في الأسابيع الأخيرة، وخلال لقاءات متلفزة، يدعو لإجراء تغييرات في النظام العراقي.

ومنذ الساعات الأولى من يوم الجمعة (25 تشرين الأول 2019)، شهد العاصمة بغداد، ومحافظات بابل، الديوانية، ميسان، ذي قار، كربلاء، النجف، المثنى، البصرة، وواسط، تظاهرات شعبية، تضامنا واسنادا للتظاهرات التي اندلعت مطلع الشهر الجاري، ومطالبة بتوفير فرص عمل، واجراء تعديلات دستورية ووزارية.

وتخللت التظاهرات صدامات وحرق للعديد من البنايات الحكومية، والمقرات الحزبية، خلفت سقوط أكثر من 60 قتيلا، وإصابة أكثر من 2000 شخص، من المواطنين والقوات الأمنية.

بغداد اليوم- بابل

افاد مصدر مطلع من محافظة بابل، الاثنين (28 تشرين الأول 2019)، بأن محكمة التمييز في المحافظة اعادت مدير بلديات بابل ونائب محافظها إلى منصبيهما.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "محكمة التميز اعادت كل من احمد المعموري مدير ل

بغداد اليوم-بغداد

أصدرت محكمة تحقيق الحلة، الإثنين، أمرا بالقبض على رئيس مجلس محافظة بابل.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "محكمة تحقيق الحلة التابعة لرئاسة محكمة استئناف بابل أصدرت أمرا بالقبض على

بغداد اليوم - الديوانية

أغلق متظاهرون، الإثنين، 28 تشرين الأول، 2019، مجلس قضاء السنية بمحافظة الديوانية.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "متظاهرين قاموا باغلاق مبنى مجلس قضاء السنية بمحافظة الديوانية"، مبينين أن "الاغلاق تم لغ

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