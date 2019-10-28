الزيدان والدليمي يبحثان عمل اللجنة التحقيقية الوزارية العليا المكلفة بالتحقيق الاداري في حوادث الاعتداء على المتظاهرين

2019/10/28 | 14:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان مع وزير التخطيط نوري صباح الدليمي ، اليوم الاثنين ، عمل اللجنة التحقيقية الوزارية العليا المكلفة بالتحقيق الاداري في حوادث الاعتداء على المتظاهرين .

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