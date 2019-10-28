عمليات بغداد: اعتقال أحد المندسين يقود

2019/10/28 | 14:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت القوات الامنية في قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، القبض على أحد المندسين يقود "تك تك" داخله 30 رمانة يدوية قرب ساحة التحرير.

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