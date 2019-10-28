إرتفاع مبيعات مزاد البنك المركزي اليوم

2019/10/28 | 14:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} باع البنك المركزي العراقي، اليوم الأثنين، في مزاده لبيع العملة الأجنبية أكثر من 218 مليون دولار مرتفعة عن مبيعات أمس التي بلغت 193 مليون دولار.

وذكر بيان للبنك، تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه إن "إجمالي البيع لأغراض تعزيز الأرصدة في الخارج {حوالات، إعتمادات} بلغ 198 مليوناً، و554 ألفاً و40 دولاراً، وإجمالي البيع النقدي 19 مليوناً و520 ألف دولار".ولفت الى ان "سعر بيع المبالغ المحولة لحسابات المصارف في الخارج {1190} دينار لكل دولار وهو نفس سعر البيع النقدي".انتهى

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