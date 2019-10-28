تحالف “الفتح” يُقاتل لصالح عبدالمهدي.. المصالح أغلى من الوطن

2019/10/28 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص _ الحل العراق في الوقت الذي تستمر فيه التظاهرات ببغداد ومدن الوسط والجنوب، وسط تصاعد موجة #الاحتجاجات التي تطالب برحيل #الحكومة العراقية بكاملها، يؤكد مراقبون أن رئيس الوزراء #عادل_عبدالمهدي […]

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