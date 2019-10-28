الحكومة الإيرانية: مقتل زعيم داعش الارهابي لا يعني نهاية التنظيم

2019/10/28 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي، ان مقتل زعيم تنظيم داعش الارهابي ابو بكر البغدادي لا يعني نهاية التنظيم.

وكتب ربيعي في تغريدة على تويتر ان مقتل البغدادي، نهاية لرمز الإرهاب المدمر، وضخ فكر الموت في نسيج المجتمعات الإنسانية وتشويه صورة الإسلام لدى الرأي العام بالعالم ولکن مثلما ان موت بن لادن لم تجفف مصادر الارهاب فان موت البغدادي ايضا لن يكون نهاية الدواعش.

واكد المتحدث باسم الحكومة ان إيران في طليعة محاربة الإرهاب وهي من بين رواد مكافحة داعش مشيرا الى ان الارهاب في الشرق الاوسط وشمال افريقيا نتاجا للسياسات الاستخباراتية والعسكرية الامريكية ونهب النفط ودعم الاستبداد.

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