2019/10/28 | 14:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: لدينا أمل كبير بعقد جلسة اليوم) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: لدينا أمل كبير بعقد جلسة اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).