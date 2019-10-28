2019/10/28 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقرت الصين قانونًا ينظم التشفير للاستخدامات الحكومية والخاصة على حد سواء، والذى سيبدأ سريانه فى 1 يناير 2020، لكن لم يكشف المسؤولون عن تفاصيل كثيرة حول هذا القانون الجديد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصين تقر قانونا جديدا ينظم التشفير استعدادا لطرح عملتها الرقمية ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصين تقر قانونا جديدا ينظم التشفير استعدادا لطرح عملتها الرقمية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).