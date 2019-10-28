ابناء برطلي يحتفلون بعيد دير مار دانيال فوق اطلال ديره لاول مرة بعد العودة

2019/10/28 | 14:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ جميل الجميل شارك عشرات من ابناء برطلي في صلاة اقيمت على اطلال دير مار دانيال يوم الاحد ٢٠ تشرين الاول الجاري فوق قمة الجبل المسمى باسمه (جبل مار دانيال).وهو اليوم الذي يحتفل به بعيد مار دانيال شفيع اهل برطلي والمناطق المجاورة.وترأس صلاة الخدمة (التشمشت) الاب الخوري داود دوشا بمعاونة عدد …

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