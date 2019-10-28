رئيس مجلس القضاء يناقش عمل اللجنة التحقيقية الخاصة بحوادث الاعتداء على المتظاهرين

2019/10/28 | 14:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق أستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان ،اليوم الاثنين، وزير التخطيط العراقي نوري صباح الدليمي.وذكر بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى وتلقت “يس عراق” نسخة منه، أن “القاضي فائق زيدان ناقش مع وزير التخطيط نتائج عمل اللجنة التحقيقية الوزارية العليا التي كلفت بالتحقيق الاداري في حوادث الاعتداء على […]

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