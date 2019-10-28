قائد شرطة محافظة عراقية يوجه

2019/10/28 | 14:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ صرح مصدر امني مسؤول يوم الاثنين قائد شرطة بابل علي كوه الزغيبي امر بإغلاق المجالس البلدية.

وقال المصدر لشفق نيوز، ان الزغيبي "وجه بأمر الشعب" إغلاق المجالس البلدية وتسلم البنايات للشرطة.

تتمة..

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