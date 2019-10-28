ثلاثة أعضاء جدد في مجلس النجف يقدمون استقالاتهم ويرفعون عدد المستقيلين إلى سبعة

2019/10/28 | 14:39

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بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر مطلع، الإثنين، بأن ثلاثة أعضاء جدد في مجلس النجف قدموا استقالاتهم، ليرفعوا عدد المستقيلين...





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