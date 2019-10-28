رئيس القضاء العراقي فائق زيدان يجتمع برئيس لحنة التحقيق الحكومي بعد ساعات من لقائه الحلبوسي : قرارات قضائية حاسمة – مفصل

2019/10/28 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : أستمع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان مع وزير التخطيط العراقي نوري الدليمي رئيس عمل اللجنة التحقيقية الوزارية العليا التي كلفت بالتحقيق الاداري في حوادث الاعتداء على المتظاهرين.ومن الجدير بالذكر بحسب بيان مجلس القضاء أن”مجلس القضاء الاعلى استلم ملفات نتائج التحقيق من قبل اللجنة التحقيقية الوزارية العليا وتم ايداعها لدى […]

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