الداخلية: القبض على ٧ مطلوبين بقضايا جنائية مختلفة احدهم من عناصر داعش الإرهابية بالموصل

2019/10/28 | 14:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، القبض على 7 مطلوبين بقضايا جنائية مختلفة احدهم من عناصر داعش الإرهابية .

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