2019/10/28 | 14:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشف مصدر برلماني، اليوم الاثنين، عن وجود توجه لدى الكتل السياسية بمجلس النواب لتمرير ملف مرشحي الدرجات الخاصة والمناصب التي تدار بالوكالة، في البرلمان .وطبقا للمصدر الذي أكد لـ”كلكامش برس” ، فان” هناك ترويجاً من قبل الكتل السياسية لترشيح شخصيات مدعومة من قبلها بحجة الاستقلالية والمهنية ، بغية تمرير هذه الشخصيات لشغل مناصب خاصة ضمن حزمة الاصلاحات التي يعتزم رئيس الوزراء ومجلس النواب تمريرها بعد موجة التظاهرات الشعبية “.واشار الى، ان” الكتل تسعى لتمرير مرشحيها ضمن هذه المناصب بحجة الاصلاحات وان اختيارهم تم وفق الاستقلالية وعدم التحاصص بالمناصب “.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كتل سياسية تتجه لتمرير مرشحي الدرجات الخاصة في البرلمان ضمن حزمة الاصلاحات) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كتل سياسية تتجه لتمرير مرشحي الدرجات الخاصة في البرلمان ضمن حزمة الاصلاحات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).