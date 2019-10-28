شاهد ..الاعتداء على طالبات لاضرابهن عن الدوام

2019/10/28 | 14:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادتناقل ناشطون مقطع فيديو يظهر اعتداء مجموعة من المعلمين او ما يعتقد بانهم رجال استخبارات على طالبات لاعلانهن الاضراب عن الدوام في احدى الثانويات في بغداد .

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