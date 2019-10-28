ريبيري في ورطة.. وتصريح غريب لمدرب أودينيزي

2019/10/28 | 14:43

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{دولية: الفرات نيوز} وضع فرانك ريبيري، مهاجم فيورنتينا المخضرم، نفسه في موقف لا يحسد عليه بعدما أظهرته صور وهو يدفع مساعدا للحكم عقب خسارة فريقه على أرضه 2-1 أمام لاتسيو.وأظهرت لقطات فيديو اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا، والذي تم استبداله في الدقيقة 74، يتحدث غاضبا مع طاقم التحكيم في الملعب عقب المبارة وسط احتجاجات لاعبي فيورنتينا.وأظهرته الصور يدفع مساعدا للحكم مرتين قبل أن يتدخل لاعبون للتفريق بينهما، ونال بعدها بطاقة حمراء.وزعم فيورنتينا أن التحرك الذي جاء منه هدف فوز لاتسيو في الدقيقة 89 بدأ بمخالفة من جوردان لوكاكو ضد ريكاردو سوتيل وعبروا عن غضبهم لعدم مراجعة الحكم الواقعة عبر الشاشة الموجودة على جانب الملعب والاكتفاء بمراجعتها مع مسؤولي نظام حكم الفيديو المساعد.وقال فينشنزو مونتيلا، مدرب فيورنتينا: "لماذا لم يذهب ويراجع الواقعة بنفسه على الشاشة"."ارتكب الحكم خطأ كبيرا بعدم مراجعة واقعة مؤثرة جدًا في نتيجة اللقاء".وتابع: "انتظرنا أربع دقائق لمعرفة قرار حكم الفيديو المساعد.



لو كان ذهب بنفسه لمشاهدة الواقعة لكان الأمر استغرق دقيقة واحدة أو دقيقتين".وصعق إيغور تودور، مدرب أودينيزي، الجميع حين قال إن أداء فريقه في المراحل الأولى لمباراة انتهت بهزيمة منكرة 7-1 أمام أتلانتا كان الأفضل لهم طيلة الموسم.وقال تودور إن النتيجة الثقيلة جاءت بعد طرد لاعبه نيكولاس أوبوكو في الدقيقة 32 حين كانت النتيحة 1-1.وقال: "المباراة كانت متكافئة حتى طرد أوبوكو.



في المراحل الأولى شاهدت أفضل أداء لفريقي هذا الموسم"."أعجبت بالأداء في بداية المباراة وبعدها حدث ما حدث، لكننا سنقلب الصفحة ونتطلع للمباراة التالية".



انتهى

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