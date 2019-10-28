2019/10/28 | 14:43
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزرفي: البرلمان سيصوت بحل مجالس المحافظات) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الزرفي: البرلمان سيصوت بحل مجالس المحافظات
تأریخ التحریر: : 2019/10/28 14:37
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزرفي: البرلمان سيصوت بحل مجالس المحافظات) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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