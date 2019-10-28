2019/10/28 | 14:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو: المواطنون في الشارع والأحداث تتسارع... ‎والحكومة خارج نطاق الخدمة ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو: المواطنون في الشارع والأحداث تتسارع... ‎والحكومة خارج نطاق الخدمة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).