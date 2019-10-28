تركيا تعارض وتحذر من منح دور للكورد بتصفية البغدادي

2019/10/28 | 14:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال المتحدث باسم الرئاسة التركية ابراهيم قالن، اليوم الاثنين، إن مقتل زعين "داعش" أبو بكر البغدادي أمر مهم، محذرا من منح دور لحزب الاتحاد الديموقراطي الكوردي بهذه العملية.وشدد المتحدث باسم الرئاسة التركية على أن "كفاح بلاده ضد "داعش" سيستمر، وسيتواصل العمل من أجل منع ظهور عناصر التنظيم الإرهابي مجددا في المناطق السورية التي تم تحريرها من الإرهابيين".وأكد قالن أن الجيش التركي نسق بشكل مكثف مع نظيره الأمريكي في الليلة التي قادت فيها قوات أمريكية خاصة عملية قتل زعيم داعش في شمال غربي سوريا.وتابع: "وحداتنا العسكرية والاستخبارية كانت على اتصال مع نظيراتها الأمريكية ونسقت معها.وفي الليلة التي جرت فيها العملية، يمكننا القول إنه كانت هناك دبلوماسية مكثفة بين سلطاتنا العسكرية".وأضاف أن تركيا لن تقبل بوجود أي منظمة إرهابية في سوريا بالقرب من حدودها أو أي منطقة أخرى".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد الأحد مقتل البغدادي في عملية سرية نفذتها قوات أمريكية ليلة الأحد في قرية باريشا بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا.وقال ترامب إن البغدادي قتل بعدما فجر نفسه بسترة ناسفة كان يرتديها عقب حشره في نفق أسفل مسكنه، مشيرا إلى أنه قتل كالكلب، وقضى معه ثلاثة من أولاده.

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