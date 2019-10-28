الرئاسة التركية تدعو لتحقيق في اتصالات وتحركات البغدادي قبل مقتله

2019/10/28 | 14:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

دعا رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، اليوم الاثنين، إلى فتح تحقيق واسع حول تحركات زعيم تنظيم داعش ابو بكر البغداديداخل سوريا عموما، ومؤخرا في إدلب.

وأضاف ألطون أن مقتل زعيم "داعش"، يعد نجاحا كبيرا بالنسبة لجميع عمليات مكافحة الإرهاب حول العالم، واصفا الحادثة بأنها خطوة هامة لهزيمة "داعش" بشكل نهائي في المنطقة.

وتابع المسؤول التركي قائلا إن "تركيا التي كانت هدفا للهجمات الكبيرة لداعش منذ ظهوره، كافحت ضد هذا التنظيم بكل إمكاناتها"، مشيرا إلى أن الهجمات العيددة التي نفذها "داعش" ضد تركيا، وأبرزها الهجوم على قنصليتها في مدينة الموصل العراقية، وملهى "رينا"، تم تنفيذها بأوامر مباشرة من قبل البغدادي.

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