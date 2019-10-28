مقتل صياد بظروف غامضة شمال غرب بعقوبة

2019/10/28 | 14:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس:

افاد مصدر محلي في محافظة ديالى، اليوم الاثنين، بمقتل صياد بظروف غامضة شمال غرب مدينة بعقوبة.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، ان "صيادا قتل بإطلاق نار مجهول اثناء خروجه مع صديقه برحلة صيد قرب منطقة الهاشميات شمال غرب مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى".

واضاف انه "الصياد قتل بإطلاق نار، بينما هو وصديقه كانا يحملان بنادق صيد فقط"، مبينا أن "الحادثة غامضة حتى الآن وفتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا بها لكشف ملابساتها".

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