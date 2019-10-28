السعودية تثمن جهود الولايات المتحدة في القضاء على البغدادي

2019/10/28 | 14:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

ثمنت الحكومة السعودية، اليوم الاثنين، جهود الولايات المتحدة الامريكية في القضاء على زعيم تنظيم داعش ابو بكر البغدادي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، عن مصدر مسؤول في وزارة خارجية المملكة، قوله ان حكومة بلاده تابعت إعلان فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب عن نجاح جهود ملاحقة قائد تنظيم داعش الإرهابي أبوبكر البغدادي والقضاء عليه.

وأضاف أن "حكومة المملكة تثمن جهود الإدارة الأمريكية الكبيرة في ملاحقة أعضاء هذا التنظيم الإرهابي الخطير الذي عمل على تشويه الصورة الحقيقية للإسلام والمسلمين حول العالم وارتكاب فظائع وجرائم تتنافى مع أبسط القيم الإنسانية في العديد من الدول ومن بينها المملكة".

وأكد المصدر، أن "حكومة المملكة مستمرة في جهودها الحثيثة مع حلفائها وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية في محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه والتصدي لفكره الإجرامي الخطير".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأحد، إن "البغدادي قتل نفسه بسترة ناسفة بعد أن حشر في نفق"، مضيفاً أنه تم "التعرف إيجابيا على هوية البغدادي من خلال نتائج اختبارات أجريت بعد الغارة".

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