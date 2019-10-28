طفل عراقي عار الصدر في ساحة التحرير يهز التواصل الاجتماعي العراقي و العربي : شاهد فيديو

2019/10/28 | 15:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : اضحى طفل عراقي عار الصدر بلا ملابس عند ساعات الفجر حديث الاعلام العراقي الجديد في العراق , حيث ظهر وهو يتحدث الى ناشطة انه جاء حافيا لان شقيقه استشهد في 1 تشرين و ان 4 من اخوته يتظاهرون ايضا .الطفل العراقي ظهر وهو يرتدي بطل بلاستيكي مكسور على وجهه ..في […]

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