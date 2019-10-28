2019/10/28 | 15:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس النواب يفتتح جلسته الخاصة بمناقشة مطالب المتظاهرين برئاسة الحلبوسي وكالة خطوة برس.

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