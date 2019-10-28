2019/10/28 | 15:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – خطوة برس وأعلن الناطق الرسمي باسم الداخلية العميد خالد المحنه،اليوم الاثنين،إن استخبارات الشرطة الاتحادية القت القبض متهم كان يعمل “البمبات المولوتوف” ويستخدمها ضد القوات الأمنية.وقالت خلية الاستخبارات في بيان تلقت خطوة برس نسخة منه،أن”مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، القبض على أحد المتهمين والذي كان يقوم بعمل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القاء القبض على متهم يصنع “البمبات المولوتوف” ويستخدمها ضد القوات الأمنية وكالة خطوة برس.

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