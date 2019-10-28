نادية مراد: البغدادي كان جباناً عاش ومات وهو يستخدم الاطفال كدرع له

2019/10/28 | 15:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – شنكال رحبت سفيرة النوايا الحسنة لدى الامم المتحدة والحاصلة على جائزة النوبل للسلام 2018، الايزيدية “نادية مراد” بقتل زعيم تنطيم داعش الارهابي ابو بكر البغدادي، ووصفته بالجبان الذي يستخدم الاطفال كدروع بشرية في مواجهة القوات الامنية التي كانت تلاحقه وتلاحق عناصر التنظيم الارهابي.وقالت “مراد” في بيان نشرتها على صفحتها الشخصية على …

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