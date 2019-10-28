قائد شرطة البصرة رشيد فليح : ” لزمنا متظاهرين عدهم اقنعة مال غاز ومصاييد .. ودعبل ..” – شاهد فيديو

2019/10/28 | 15:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : لاقت تصريحات قائد شرطة البصرة رشيد فليح موجة واسعة من الانتقادات فضلا عن السخرية بعد اتهامات وصفها مدونون بالعجيبة و قافدة الاهلية .فليح قال في تصريحات تلفزيونية باللهجة العامية : ” لزمنا متظاهرين عدهم اقنعة مال غاز ومصاييد ..ودعبل ..” لتلقى هذه التصريحات موجة تهكم واسعة ..رشيد فليح:لزمنا متظاهرين […]

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