نقابة المهندسين في المثنى تعلن انضمامها إلى الاعتصامات

2019/10/28 | 15:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {المثنى: الفرات نيوز} اعلنت نقابة المهندسين فرع المثنى، الاثنين، انضمامها الى الاعتصامات، فيما طالبت بالإفراج الفوري عن المتظاهرين المسالمين وإيقاف جميع الإجراءات القانونية بحقهم.

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