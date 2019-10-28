بعد مقتل البغدادي، ما مصير تنظيم

2019/10/28 | 15:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مقتل أبو بكر البغدادي خبر اهتمت به كل الصحف العربية والدولية.



تساءلت بعض الصحف عن مصير تنظيم "الدولة الإسلامية" بعد مقتل البغدادي، ورأت صحف أخرى أن نهايته لا تعني نهاية الإرهاب في العالم.



في الصحف كذلك الاحتجاجات في لبنان وفي العراق.

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