2019/10/28 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحلبوسي يدعو عبد المهدي لحفظ حياة المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة وكالة خطوة برس.

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