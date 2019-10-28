رئيس مجلس القضاء الاعلى يستقبل رئيس اللجنة الوزارية للتحقيق بأحداث التظاهرات

2019/10/28 | 15:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان مع رئيس لجنة التحقيق بأحداث التظاهرات وزير التخطيط نوري الدليمي نتائج عمل اللجنة.وأكد المجلس في بيان، أن الزيدان والدليمي ناقشا آخر ما توصلت اليه اللجنة بشأن التحقيق الإداري في أحداث التظاهرات.… Readmore

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