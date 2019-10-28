الحزب الشيوعي الفلسطيني - بيان صادر عن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الفلسطيني (ح.ش.ف)

2019/10/28 | 15:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحزب_الشيوعي_الفلسطيني في يوم السبت، الموافق 26-10-2019، انعقد اجتماع اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الفلسطيني في مدينة نابلس، حيث تدارس المجتمعون آخر المستجدات على الصعيد المحلي والعربي والدوليعلى الصعيد المحلي، رأي المجتمعون أن الكيان الصهيوني لا زال يمارس سياسة القضم والضم للضفة الغربية ضاربا بعرض الحائط كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، وان ما تبقى من اتفاق أوسلو سسيء الصيت هو فقط التنسيق الأمني ولا شيء غيره......

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