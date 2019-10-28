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مجلس النواب يشكل لجنة لتعديل الدستور ويصوت على حل مجالس المحافظات


مجلس النواب يشكل لجنة لتعديل الدستور ويصوت على حل مجالس المحافظات
2019/10/28 | 15:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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