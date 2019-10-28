2019/10/28 | 15:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

البرلمان يُصوت على تخويل المحافظين إدارة الأمور المالية والإدارية

اخبار مباشرة

البرلمان يُصوت على تخويل المحافظين إدارة الأمور المالية والإدارية لمحافظاتهم

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يُصوت على تخويل المحافظين إدارة الأمور المالية والإدارية لمحافظاتهم) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يُصوت على تخويل المحافظين إدارة الأمور المالية والإدارية لمحافظاتهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).