2019/10/28 | 15:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البرلمان يُصوت على حلّ مجالس المحافظات وإنهاء عمل الأقضية والنواحي يتبع..

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